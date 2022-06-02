Gündem Tokat ve İstanbulda suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla dört kişi yakalandı
TOKAT

Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla dört kişi yakalandı

Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen paranın aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Tokat ve İstanbulda suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla dört kişi yakalandı
Arşiv.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu soruşturması kapsamında, Tokat ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, şüpheliler A.E.K, G.K, R.K. ve G.K. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla belirlenen "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan elde edilen, İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir daire ve iki lüks otomobile de mahkeme kararıyla el konuldu.

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