Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla dört kişi yakalandı

Ekonomi

Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya BAYKAR'dan anlamlı jest

Ukrayna’ya TB2 Bayraktar göndermek için kampanya başlatan Litvanya, halktan 5 milyon euro bağış topladı. Baykar Teknoloji, bu bağışın Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini isteyerek Litvanya'ya ücretsiz bir 'Bayraktar TB2' hediye etti. BAYKAR Teknoloji, "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška'dan öğrendik. Litvanya'ya bir adet Bayraktar TB2 sağlayacağız" açıklamasında bulundu.