Tokat'ın 500 yıllık tarihine ışık tutuyor

Tokat’ta 900 adımda 900 yıllık tarihi içerisinde barındıran Sulusokak Çarşısı bölgesinde restorasyon ve düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, bölge turistlerin uğrak mekanı oldu. Bölgede bulunan Tokat Belediyesi Şehir Müzesi içerisinde; eski Tokat esnafının bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgâhları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile Tokat’ı anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor.

11 BİN TARİHİ ESER VAR

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi içerisinde 11 bin parça tarihi eserin yer aldığını ve turistlerin uğrak mekânlarından biri olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ziyaretçi akınının devam ettiğini belirtti. Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; “Müzemize her geçen gün daha çok ziyaretçi akını oluyor. Sulusokak bölgemizdeki restorasyon çalışmalarımızın da tamamlanması ile Tokat’ta yerli ve yabancı turistlerin uğrak bölgesi oldu” dedi.

2019 YILINDA FAALİYETE BAŞLADI

Şehir Müzesi’ni 2019 yılında faaliyete geçirdiklerini belirten Başkan Eroğlu, “İçeriye girdiğiniz zaman farklı bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Bir anda eski Tokat’ı görüyorsunuz. Eski Tokat’ın çarşılarını görüyorsunuz. Eski Tokat’ta insanların kullandıkları giysiler, mutfak gereçleri, kullandıkları masa örtüleri, yatak örtüleri gibi birçok detay var. Yani bir anda tarih yolculuğuna çıkmış oluyorsunuz. Şehrimize ait çok eski dijital resimlerin olduğu bir alanımız var. Alt katımıza indiğinizde müthiş bir Osmanlı çarşısı ile karşılaşıyorsunuz. Biz orada 15’inci yüzyıla ait bir çarşı oluşturduk. 14 tane dükkân var. O dönemde insanlar geçimlerini nasıl sağlıyor, hangi esnaf dalları o dönemde etkin, onları görüyorsunuz. Sağlı sollu 7’şerden 14 tane dükkân var. Bir tarafta yazmacı var, diğer tarafta yemenici var, urgancı var. Hemen onun biraz yanına gidiyorsunuz demirci var. O 14 tane dükkânda o esnafın da birer bir bal mumu heykeli var. Yine o katımızda Tokat’ın mutfağı var. 3’üncü katımızda ise Tokat’ın o dönemlerde kullandıkları araç gereçler, giydikleri elbiseler ve bununla beraber önemli şahsiyetlerin de bal mumu heykellerinin yanısıra, Tokat ve ilçelerinin önemli eserlerinin maket şeklinde toplandığı bir alan mevcut. Herkesi tarih kokan şehrimize, Tokat’ımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.