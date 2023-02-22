Tokatlı itfaiyeciler iki depremzedeyi kurtarmak için enkazda 20 saat çalıştı

"Biz 'Canlı çıkarırsak bizim için büyük şereftir' dedik. Canlıyı çıkardıktan sonra yorgunluk falan hiçbir şey kalmıyor. 30 saat değil, 300 saat de çalışsak, o yorgunluk boştu, görevimizi yapmış olduk. O görev bize huzur vermiş oldu. Bütün yükler bizim için hafif geldi. Şunu isterim, çıkardığımız iki kişinin yanına gidip ziyaret etsek, çayını, kahvesini içsek, onlarla muhabbet edebilsek..."