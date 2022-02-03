Edinilen bilgiye göre; Erenler Mahallesinde önceki gün meydana gelen kavgada av tüfeği ile vurulan Erol Öncü (25), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı T.aner M (25) Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir yakının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Tokat’a getirilen cinayet zanlısı ile şüpheliler M. D (24) ile M. G (21) birlikte olaya yardım ve yataklığı olduğu ileri sürülen 2’si kadın 10 kişi adli makamlara sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen Taner M. basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Tokat’ta av tüfeği ile 5 yıllık arkadaşını vuran zanlı sorulara cevap vermedi.

Ne olmuştu?

Olay; Erenler Mahallesinde iki gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda Taner M. arkadaşları M. D. (24) M.G. (21) ile evinde alkol aldı. Taner M. daha sonra evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile tartışması büyüdü. Evin bahçesinde yaşanan kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Öncü, ağır yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Tokat’ta av tüfeği ile 5 yıllık arkadaşını vuran zanlı sorulara cevap vermedi.

FOTOĞRAF 10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu Cundalı Yeşilköy Restoran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı. ECE ERKEN'DEN YENİ PAYLAŞIM<br><br>Sunucu Ece Erken, eşini kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ece Erken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"HAYATIMI\" kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım.<br><br> Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.\"<br><br> NE OLMUŞTU?<br><br>Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu.<br><br> Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.<br><br> 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI<br><br>Cinayetin ardından ilk olarak 2 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda \"Kasten Öldürme\" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.<br><br> Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.<br><br> Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülmüştü: Ece Erken'den yeni paylaşımı "HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte… Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ece Erken, herkesi duygulandırdı. İşte ünlü sunucu Ece Erken'in o paylaşımı... BiP'te paylaş

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