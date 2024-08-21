|
Gündem

Tokat'ta çıkan yangında 2 ev ve odunluk küle döndü

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

15:34 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Tokat'ta çıkan yangında 2 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi
Tokat'ta çıkan yangında 2 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi

Minareyi Kebir Mahallesi Mert Sokak'ta Arif Bekdemir'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki Sadiye Kan'a ait eve ve odunluğa da sıçradı


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında 2 ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye Müdürü Kadir Baş yaptığı açıklamada, "Çok büyük tehlike atlattık. Yangının çıktığı mahallede evler tamamen ahşap ve bitişik halde. Ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile önüne geçtik." dedi.




#Tokat
#yangın
#Zile
#İtfaiye ekipleri
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu: Türkiye'nin zirve yürüyüşü! İşte 2024 güncel sıralama...