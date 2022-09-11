Gündem Tokatta düğünde açılan ateş sonucu ağır yaralanan iki çocuk babası genç hayatını kaybetti
TOKAT

Tokat’ta düğünde açılan ateş sonucu ağır yaralanan iki çocuk babası genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay Büyükbağlar köyünde düğünde meydana geldi. Açık havada yapılan düğünde ağabeyi ile oturan Mustafa Koşar (29) bir el açılan ateş sonucu karın bölgesinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Koşar, ameliyata alındı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Koşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Merkezi İHA
Tokat’ta düğünde açılan ateş sonucu ağır yaralanan iki çocuk babası genç hayatını kaybetti
Düğünde sıkılan maganda kurşunu bir kişinin ölümüne neden oldu.

Olayın ardından ölüm haberini alan şahsın yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Polis ekipler hastanede güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri M.U isimli şahsı tabancası ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ilk ifadesinde havaya ateş etmeye çalışırken kaza ile vurduğunu söylediği öğrenildi.

Maganda kurşunu bir çocuğu vurdu
GÜNDEM
Maganda kurşunu bir çocuğu vurdu

Magandaların son hedefi oldu: Milyonlarca liralık enerji tesisine isabet etti
FOTOĞRAF 10
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Olay, Başiskele Yuvacık Paşadağ Mahallesi Huripaşa Caddesi üzerinde bulunan arıtma tesisi içerisindeki güneş enerji santralinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 14.2 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen, arıtma tesisinin tüm enerji ihtiyacını karşılayarak bin 50 hanenin yıllık enerji tüketimine eş değer enerji üreten güneş enerji (GES) santralindeki panellerin üzerine iki yorgun mermi isabet etti.
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İki ayrı GES paneli, üzerine düşen mermiler ile delinerek kullanılamaz hale geldi.
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Sahada kontrol yapan arıtma tesisi teknik personelleri tarafından üzerine nerden geldiği belirlenemeyen yorgun mermi düştüğü belirlenen paneller, enerji üretimini aksatmaması ve olası bir yangına sebebiyet vermemesi amacıyla bulundukları alandan sökülerek hurdaya çıkarıldı.
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Tesisin tüm ihtiyacını karşılayan ve fazla enerjisini şebekeye aktararak hanelerin kullanımına sunan 1 megavat gücündeki santralde panellere zarar veren maganda kurşunları, şans eseri çalışanlara isabet etmedi. Zaman zaman benzer durumların yaşandığını ve yorgun mermilerin insan hayatını tehlikeye atabilecek bir durum oluşturabileceğini belirten tesis görevlileri, vatandaşları gelişigüzel silah kullanımı konusunda duyarlı olmaya davet ettiler.
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Maganda kurşunu ile iki güneş panelinin zarar gördüğünü söyleyen tesis elektrik bakım şefi Barış Bezgin, “Yaklaşık 3 bin 600 panelden oluşan 1 MW’lık tesisimiz var. Burada panellerimizin maliyetleri marka modeline göre değişmekte olup, 1000-bin 500 TL civarındadır en az bir tanesi. Yorgun kurşunlarla zaman zaman panellerin zarar görmesi durumu oluyor. Özellikle bu noktada yorgun kurşunla panellerin delinmesi, ısınmaya, kısa devreye ve yangın çıkarma riskine sebep olabiliyor. Aynı zamanda bağlı bulunduğu invertör sisteminin de performansını, verimini düşürebiliyor. Dolayısıyla üretim kaybına da sebep olabiliyor” dedi.
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Panellere zarar veren kurşunların işçi ve çevrede bulunan insanlara da zarar verebileceğine dikkat çeken Barış Bezgin, “Yorgun kurşun bir canlının üzerine de düşebilir. Bir işçinin de üzerine düşebilir. Bu konuda duyarlı olmak lazım. Hem can hem de mal güvenliği açısından oldukça sorumsuz bir davranış. Biz bakım sırasında fark ediyoruz bunu. O an milyonda bir ihtimal bile olsa çalışan personelin bir tarafına zarar verebilir. Bazen televizyonda izliyorsunuz, bir eğlence sırasında bir çocuğa isabet etmesi, insana zarar vermesi mümkün” diye konuştu.
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Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su AŞ. tarafından işletilen Yuvacık’taki içme suyu arıtma tesisindeki mermi düşen 1 MW’lık GES’in yanı sıra tesis çatıları da güneş enerji panelleri ile kaplanarak toplamda 2 MW enerji üretimine ulaşıldı.
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Arıtma tesisi, güneş enerjisi santralleriyle enerji ihtiyacının yüzde 22’den fazlasını doğal kaynaktan elde ederek, tükettiğinden fazlasını ise şebeke aracılığı hanelere ulaştırıyor. Toplamda 14,2 milyon liraya mal olan ve bin 50 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer üretim yapan santrallerin 25 yıllık ekonomik ömrü neticesinde bugünkü rakamlarla 77 milyon lira gelir getirmesi planlanıyor.
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Milyonlarca liralık enerji tesisine maganda kurşunu delik açtı
Magandaların son hedefi oldu: Milyonlarca liralık enerji tesisine isabet etti
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve 2 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilen milyonlarca liralık güneş enerji santralindeki paneller maganda kurşunu ile kullanılamaz hale geldi. Kurşunların işçilerin başına da düşmediği için şanslı olduklarını dile getiren tesis yetkilileri ise vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.
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