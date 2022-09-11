Tokat’ta düğünde açılan ateş sonucu ağır yaralanan iki çocuk babası genç hayatını kaybetti

Panellere zarar veren kurşunların işçi ve çevrede bulunan insanlara da zarar verebileceğine dikkat çeken Barış Bezgin, “Yorgun kurşun bir canlının üzerine de düşebilir. Bir işçinin de üzerine düşebilir. Bu konuda duyarlı olmak lazım. Hem can hem de mal güvenliği açısından oldukça sorumsuz bir davranış. Biz bakım sırasında fark ediyoruz bunu. O an milyonda bir ihtimal bile olsa çalışan personelin bir tarafına zarar verebilir. Bazen televizyonda izliyorsunuz, bir eğlence sırasında bir çocuğa isabet etmesi, insana zarar vermesi mümkün” diye konuştu.