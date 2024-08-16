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Tokat'ta silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

15:58 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 16:13 - 16/08/2024 Cuma
AA
Tokat'ta silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Tokat'ta silah ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde 1-15 Ağustos tarihlerinde silah ve uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, 307 gram kubar esrar, 81 kök Hint keneviri, 16 kök skunk, 2 uyuşturucu hap, 10 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise tutuklandı.








#mühimmat
#operasyon
#Tokat
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