Tokat'ta yollar kapandı: Ekipler hasta için seferber oldu

Tokat'ta köyde rahatsızlanan çift, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta köyde rahatsızlanan çift, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Almus ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Hubyar köyünde, beynine pıhtı atmasından sonra tedavi gören 56 yaşındaki Gülistan ve diş rahatsızlığı olan kocası 61 yaşındaki Mehmet Balcı'nın rahatsızlanmaları üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı.
Hasta çift, sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaymakam Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "
İlçemizde özellikle yüksek yerlerde yoğun kar yağışı nedeniyle Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz sürekli sahada çalışıyor, vatandaşlarımızın kullandığı yolları açık tutmak için uğraşıyoruz
" dedi.
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