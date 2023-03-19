Tunceli- Erzincan karayolunda yoğun kar ve tipi: Zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Tunceli’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Pülümür ilçesine bağlı keskin virajların olduğu 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.