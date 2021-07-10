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TUNCELİ TÜRKİYE

'Delta varyantı' şimdi de Tunceli'de

Irak'tan tatil için memleketine gelen Tuncelili H.C. (64) ve Irak uyruklu eşi E.A.F.A.'da (40), yapılan testte, Delta varyantı tespit edildi. Çift ile beraber yolculuk yaptıkları otobüsteki 50 yolcu, karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Tunceli haber... Delta varyantı şimdi de Tuncelide ​
Irak'tan Tunceli'ye gelen çiftte 'Delta varyantı' tespit edildi

Irak’ta yaşayan Tuncelili H.C. ve Irak uyruklu karısı E.A.F.A., tatillerini geçirmek üzere Tunceli'ye gelmek için önce uçakla İstanbul’a buradan otobüsle Erzincan’a sonra da Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Aktik köyüne geldi.

DHA

Vücutlarında kırgınlık hisseden çift, Tunceli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Çiftten ve onları hastaneye götüren sürücüden alınan numunede, Delta varyantı tespit edildi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geniş çaplı filyasyon çalışması başlattı. Çift ile uçakta yanlarında oturan kişi ve otobüsteki yolcular dahil toplam 52 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

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Çift, köy dışındaki tek hanede yaşadığı için köyün karantinaya alınmadığı, sağlık durumlarının ise ağır olmadığı öğrenildi. Tunceli Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Çift 20 günlüğüne evlerinde karantinaya alındı. Uçak ve otobüs seyahatlerinde temaslı olduğu kişiler de tespit edildi. 50 kişi, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Şu anda sağlık durumları iyi. Delta varyantının yayılmaması için çift doz aşı, maske ve 2 metre mesafe önem taşıyor” dedi.

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