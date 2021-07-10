'Delta varyantı' şimdi de Tunceli'de

Irak’ta yaşayan Tuncelili H.C. ve Irak uyruklu karısı E.A.F.A., tatillerini geçirmek üzere Tunceli'ye gelmek için önce uçakla İstanbul’a buradan otobüsle Erzincan’a sonra da Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Aktik köyüne geldi.

DHA

Vücutlarında kırgınlık hisseden çift, Tunceli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Çiftten ve onları hastaneye götüren sürücüden alınan numunede, Delta varyantı tespit edildi. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geniş çaplı filyasyon çalışması başlattı. Çift ile uçakta yanlarında oturan kişi ve otobüsteki yolcular dahil toplam 52 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

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DHA

Çift, köy dışındaki tek hanede yaşadığı için köyün karantinaya alınmadığı, sağlık durumlarının ise ağır olmadığı öğrenildi. Tunceli Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Çift 20 günlüğüne evlerinde karantinaya alındı. Uçak ve otobüs seyahatlerinde temaslı olduğu kişiler de tespit edildi. 50 kişi, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Şu anda sağlık durumları iyi. Delta varyantının yayılmaması için çift doz aşı, maske ve 2 metre mesafe önem taşıyor” dedi.

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