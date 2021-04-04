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TUNCELİ TÜRKİYE

Tunceli haberleri: 'Hayır yemeği' hazırlayan aşçıda mutant virüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

'Hayır yemeği' hazırlayan aşçıda mutant virüs tespit edildi: Köy karantinaya alındı

Tunceli'nin Güdeç köyünde hayatını kaybeden kişi için verilen hayır yemeğini hazırlayan aşçıda, mutant virüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı. Köy muhtarı ve yemeği verenler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Tunceli haberleri: Hayır yemeği hazırlayan aşçıda mutant virüs tespit edildi, köy karantinaya alındı
Mutant virüs tespit edilmesiyle köy karantinaya alındı.

Tunceli merkeze bağlı Güdeç köyünde bir aile, hayatını kaybeden yakınları için hayır yemeği verdi. 30 kişinin katıldığı hayır yemeğini hazırlayan aşçıdan mutant virüs tespit edilmesiyle köy karantinaya alındı.

Karantinaya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli merkeze bağlı bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmiş, yemek dağıtımı yapan aşçıda mutant virüs görülmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'nci maddesi kapsamında para cezası uygulanacak olup ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişiler ve köy muhtarı hakkında TCK'nın 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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