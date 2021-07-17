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TUNCELİ

Sahte emeklilik belgesi düzenlediği iddia edilen memur tutuklandı

Tunceli'de, yurt dışında yaşayanlara rüşvet alarak sahte emeklilik belgesi düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan memur cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi AA
Tunceli haberleri: Sahte emeklilik belgesi düzenlediği iddia edilen memur tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) çalışan U.D'nin (36) resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Rüşvetle sahte emeklilik

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takip sonucu U.D'nin çalıştığı kurumda, yurt dışında yaşayan çok sayıda kişiye rüşvet alarak sahte emeklilik belgesi düzenlediği tespit edildi.

Polislerce kentteki evinde gözaltına alınan U.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

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