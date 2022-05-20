Gündem Tuncelide 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
TUNCELİ

Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez Üssü Tunceli'nin Hozat ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tunceli haberleri: Tuncelide 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD verilerine göre Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez Üssü Tunceli'nin Hozat ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.29'da meydana gelen depremin derinliği 6,99 km olarak ölçüldü.

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