AFAD verilerine göre Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez Üssü Tunceli'nin Hozat ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.29'da meydana gelen depremin derinliği 6,99 km olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez Üssü Tunceli'nin Hozat ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.29'da meydana gelen depremin derinliği 6,99 km olarak ölçüldü.
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