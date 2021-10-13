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TUNCELİ

Yıkanmak için girmişti cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Afgan uyruklu bir çoban, yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu. Birikintide arama çalışması yapan AFAD ekipleri bir süre sonra çobanın cansız bedenine ulaştı.

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Haber Merkezi İHA
Tunceli haberleri: Yıkanmak için girmişti cansız bedenine ulaşıldı
Çobanın cansız bedeni, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Işıkvuran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Afgan uyruklu 22 yaşındaki Nedip Afgani, hayvanları otlattığı esnada, maden ocağının açtığı çukura dolan su birikintisine girerek yıkanmak istedi.

Çobanın cansız bedeni, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.
Çobanın cansız bedeni, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Derin olan sudan çıkamayan çobanı göremeyen köylüler durumu jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, su birikintisinin kıyısında çobanın giysilerini gördü. Birikintide arama çalışması yapan AFAD ekipleri bir süre sonra çobanın cansız bedenine ulaştı.

Çobanın cansız bedeni, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.
Çobanın cansız bedeni, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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