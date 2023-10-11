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Tunceli Valiliği dört gün geçerli olacak kararı duyurdu: Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Tunceli Valiliği, 12 Ekim günü saat 00.01 ile 15 Ekim günü saat 23.59‘a kadar dört gün süreyle gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

22:05 . 11/10/2023 Çarşamba
IHA
Tunceli Valiliği

Tunceli Valiliği

Tunceli’de gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, kanunun suç saymadığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı yerlerde basına veya belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar, temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelen bu hak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile anayasalarda güvence altına alınmış olup, gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği de temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25. 26. ve 34. maddeleri ile esasları belirlenerek güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni, kamu güvenliğinin ve kamu sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri kapsamında, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği basın açıklaması ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi tüm eylem ve etkinliklerin 12 Ekim 2023 günü saat 00.01 ile 15 Ekim 2023 günü saat 23.59‘a kadar 4 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır" denildi.



#Tunceli
#gösteri ve yürüyüş yasağı
#Tunceli Valiliği
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