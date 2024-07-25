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Tunceli Valiliği duyurdu: Eylem ve etkinliklere 5 gün kısıtlama

Tunceli Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin izne bağlandığını duyurdu.

09:52 - 25/07/2024 четверг
Güncelleme: 09:53 - 25/07/2024 четверг
AA
Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği

Tunceli'de basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, miting ile konser gibi eylem ve etkinliklerin yapılmasının geçici süreyle izne bağlandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, kentte huzurun ve güvenliğin sağlanması için bazı kararların alındığı belirtildi.


Bu kapsamda sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklere izin verileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stand açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakmak ve taşıma, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 29 Temmuz saat 23.59'a kadar mülki amirin iznine bağlanması kararı alınmıştır"




#açıklama
#Tunceli
#Valilik
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