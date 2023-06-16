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Tunceli Valiliği'nden Hızır Dergahı'ndaki yazının güvenlik güçlerince silindiği iddialarına yalanlama

Son günlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Tunceli'deki Hızır Dergahı binası duvarında bulunan "Dergehe Xızır" yazısının güvenlik güçlerince silindiği iddiası yer aldı. Provokasyon girişimi sonrası harekete geçen Tunceli Valiliği, söz konusu iddia hakkında açıklamada bulundu. Konunun, Valilik tarafından araştırıldığı aktarılan açıklamada "Dergehe Xızır" yazısının güvenlik güçlerince silindiği iddialarının asılsız olduğu ve yazının, yanlış yazım nedeniyle vatandaşların tepkisi sonrası dernek yönetimi tarafından değiştirildiğini belirtildi.

20:56 . 16/06/2023 Cuma
AA
Tunceli Valiliği, Hızır Dergahı'ndaki yazının güvenlik güçlerince silindiği iddialarını yalanladı.

Tunceli Valiliği, Hızır Dergahı'ndaki yazının güvenlik güçlerince silindiği iddialarını yalanladı.

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesindeki Hızır Dergahı binası duvarında bulunan "Dergehe Xızır" yazısının güvenlik güçlerince silindiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Yazıyı, yanlış yazım nedeniyle vatandaşların tepkisi sonrası yönetim değiştirmiş

Bu çerçevede konunun, Valilik tarafından araştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hızır Dergahı Derneği Başkanı'yla yapılan görüşmede, dernek binası üzerinde bulunan 'Dergehe Xızır' yazısının yanlış yazıldığı yönünde vatandaşlardan kendilerine yönelik tepkilerin olduğunu, bu sebeple 2021 yılının yaz ayları içerisinde söz konusu yazıyı dernek yönetimi olarak 'Derge Hızır' olarak değiştirdiklerini ifade etmiştir. Kamuoyunu yanıltmak, sosyal medya ve basın üzerinden kamuoyu oluşturmak üzere yapılan bu asılsız haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."


#Hızır Dergahı
#Tunceli Valiliği
#Dergehe Xızır
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