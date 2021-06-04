Gündem Tuncelide 1,5 metre uzunluğunda yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi
TUNCELİ

Tunceli'de 1,5 metre uzunluğunda yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi

Dağ keçisinden, vaşağına kadar yaban hayatı zenginliği ile bilinen Tunceli’de daha çok Ortadoğu ve Orta Asya’da görülen yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Tuncelide 1,5 metre uzunluğunda yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi
Kocabaş yılanı

Tunceli’de yarı zehirli olduğu bilinen kocabaş yılan görüntülendi. Yılanı geziye çıkan vatandaşlardan Murat Özel görüntüledi. Yakından görüntülenen türün yaklaşık 1,5 metre uzunluğu olduğu belirtildi.

İHA

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Özel, yarı zehirli olan yılanın bir buçuk metreye yakın olduğunu belirtti.

İHA

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Özel, "Yılanların tamamı koruma altında olan türler. Doğal döngüde çok önemli rollere sahipler. O yüzden öldürülmemeleri gerekiyor. Sadece dikkatli olmak yeterli. Ben de gezide denk geldim hem kısa bir görüntüsünü aldım hem de fotoğrafladıktan sonra yoluma devam ettim. Çünkü bu türler asabi oluyorlar" dedi.

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