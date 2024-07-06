|
Gündem

Tunceli'de dağdan koparak otomobile isabet eden kaya parçası can aldı

Tunceli-Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresinde seyir halindeki otomobile dağdan kopan kaya parçası isabet etti. Kaya parçası, ön camdan içeri girdi. Olayda otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ekiplerin kontrolünde otomobilde yapılan incelemede ön koltuktaki vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

22:41 - 6/07/2024 Cumartesi
DHA
Dağdan kopan kaya parçasının isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.
Dağdan kopan kaya parçasının isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

Tunceli'de dağdan kopan kaya parçasının seyir halindeki otomobile isabet etmesi sonucu Deniz Doğan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Tunceli- Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresi, Zagge mevkisinde meydana geldi. O.T. (36) yönetimindeki 34 KV 4761 plakalı otomobile, seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası isabet etti.

Kaya parçası, ön camdan içeri girdi. Olayda otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sürücü de olay yerinden 200 metre ilerde bulunan restorana ulaşıp, oradakilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

Ekiplerin kontrolünde otomobilde yapılan incelemede ön koltuktaki Deniz Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü O.T. ile arka koltuktaki A.K. (20) ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Doğan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yaralılardan A.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Tunceli
#Dağ
#Kaya Parçası
#Zagge mevkisi
43 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TRT Tabii Canlı: TRT Tabii Üzerinden TRT 1 Canlı Yayın Nasıl İzlenir?