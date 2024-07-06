Tunceli'de dağdan koparak otomobile isabet eden kaya parçası can aldı

Tunceli'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün boyunca yasaklandı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tüm eylem ve etkinliklerin 4 Haziran saat 00.01 ile 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır'' denildi.