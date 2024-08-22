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Tunceli'de feci kaza: 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Tunceli'de cip ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen cipteki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16:30 - 22/08/2024 Perşembe
DHA
Tunceli'de feci kaza: 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti!
Tunceli'de feci kaza: 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti!

Kaza, Tunceli- Erzincan kara yolunun 15'inci kilometresindeki Pah Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AAC 814 plakalı cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı.



Hurdaya dönen cipteki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralılardan 1'i çocuk 2 kişi, kurtarılamadı. 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kamyon şoförü gözaltına alındı.





#tunceli
#feci kaza
#sağlık ekipleri
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