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Tunceli'de feci kaza: Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tunceli'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14:45 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:47 - 22/08/2024 Perşembe
IHA
Tunceli'de feci kaza: 2'si ağır 7 kişi yaralandı!
Tunceli'de feci kaza: 2'si ağır 7 kişi yaralandı!

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6'ncı kilometresinde bulunan Pah Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AP 141 plakalı kamyon ile 12 ACC 814 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ağır hasar alan özel otomobilde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazazedelerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.




#tunceli
#trafik kazası
#sağlık ekipleri
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