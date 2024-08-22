Tunceli'de feci kaza: Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.