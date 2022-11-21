Gündem Tuncelide HDPnin PKKya destek eylemine polis izin vermedi
TUNCELİ

Tunceli'de HDP'nin PKK'ya destek eylemine polis izin vermedi

Tunceli'de Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP’li gruba, polis müdahale etti, savcılık soruşturma başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Tuncelide HDPnin PKKya destek eylemine polis izin vermedi
Tunceli

Tunceli’de aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Sanat Sokağı’nda toplanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etmek istedi.

HDP'li isimler teröristleri övdü

Emniyet güçleri, HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın yaptığı basın açıklamasının terör örgütü propagandası içerdiğini belirtip, açıklamanın sonlandırılması ve grubun dağılması yönünde ikazda bulundu.

Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen açıklamaya devam etmek isteyen gruba, polis müdahale etti.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan arbedenin ardından bir kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, basın açıklamasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

MSB duyurdu: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 89 hedef imha edildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 89 hedef imha edildi

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü FETÖ-PKK sempatizanı Amberin Zaman 'Pençe Kılıç'tan rahatsız oldu: Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti
DÜNYA
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü FETÖ-PKK sempatizanı Amberin Zaman 'Pençe Kılıç'tan rahatsız oldu: Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti
Erdoğan milliduruş sergiliyor

'Erdoğan milli
duruş sergiliyor'

Gencebay'dan kendisini eleştirenlere net cevap.
Türkiyenin yeni avcısı

Türkiye'nin yeni avcısı

Kendini ispatladı: Hem havada hem de karada vuruyor.
Irakta, Afganistanda, Suriyede sivilleri öldüren ABDnin Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone Türkiyeyi suçladı: Operasyonda hastane ve siviller hedef alınıyor

​Türkiye'nin insansız savaş uçağı.

​Pençe Kılıç harekatıyla 89 terör yuvası imha edildi.

Amasya'da can pazarı: 3 ölü

​Meteoroloji il il uyardı.

​Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan küstah sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.