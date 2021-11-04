Kentte aralarında Milletvekili Önlü'nün de yer aldığı bir grup HDP'li, Selahattin Demirtaş ve bazı parti yöneticilerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Sanat Sokağı'nda eylem yapmak istedi.
İZİNSİZ EYLEM YAPMAK İSTEDİLER
Sokakta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle güvenlik önlemi alan polisler, gruba yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hatırlatıp basın açıklamalarının izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
OYNAT 02:05
Tunceli'de izinsiz gösteri yapmak isteyen HDP'li Alican Önlü polise saldırdı
Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki partililer ile polis arasında arbede yaşandı.
Kentte aralarında Milletvekili Önlü'nün de yer aldığı bir grup HDP'li, partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı parti yöneticilerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Sanat Sokağı'nda eylem yapmak istedi. Sokakta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle güvenlik önlemi alan polisler, gruba yeni tip koronavirüs tedbirlerini hatırlatıp basın açıklamalarının izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara uymayan HDP'liler ile tartıştıkları polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gruptakiler, Milletvekili Önlü'nün tutuklamalara tepki gösterdiği konuşması sonrası dağıldı. POLİSE SALDIRDI
Uyarılara uymayan HDP'liler ile tartıştıkları polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
HDP'li Alican Önlü bu arbededen yararlanıp bir polis memuruna vururken, diğer HDP'li üyeler de polislere saldırmaya kalktı.
Yaşanan gerginliğin ardından, HDP'li Alican Önlü tek başına açıklama yaptıktan sonra grup dağıldı.
GÜNDEM
HDP’li vekillerden polise hakaret: Terbiyesiz, bana sicili söyle
OYNAT 01:15
HDP'li vekilden polise hakaret: Terbiyesiz, sicilini ver bana
Geçtiğimiz günlerde Ankara Başsavcılığı'nca Kobani olaylarından dolayı gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek için Kars'a gelen HDP'li vekil, kendisini uyaran polise, 'terbiyesiz' diyerek hakaret ederken, meclis üyesi de bir başka görevli polise 'sicil söyle bana yasağı da anlat' diye çıkıştı.
OYNAT 00:38
HDP'li Hüda Kaya polise saldırdı
İstanbul Valiliği'nin uyarısının ardından Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, göz altılara engel olmak istedi. Kaya, kendisini uzaklaştırmak isteyen polisin omzuna vurunca itişmeler yaşandı. Hüda Kaya ile polis arasında tartışma çıktı. Kaya, gözaltına alınanların bulunduğu otobüsten uzaklaştırıldı.
OYNAT 00:18
Polis müdürünün uyarısı HDP'li vekili çıldırttı
Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. İstiklal Caddesi boyunca gruptakiler ve polis arasında yaşanan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı. Eylem için Taksim'e gelenler arasında HDP milletvekili Garo Paylan da vardı. İzinsiz gösteriye müdahale eden komiserin, 'polislerim ne gerekiyorsa onu yapacak.' söylemi üzerine Paylan, 'O zaman biz de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu devran dönecek' diye bağırarak tepki gösterdi.
OYNAT 00:21
HDP'li milletvekili polisin kolunu ısırdı
Teröristler için Diyarbakır'da eylem düzenleyen HDP'liler polise saldırdı. HDP'li milletvekili Remziye Tosun yaşanan arbedede bir polisin kolunu ısırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.