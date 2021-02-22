Gündem Tuncelide görüntülendi IUCNnin kırmızı listede yer alıyor
TUNCELİ

Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak fotoğraflandı

Tunceli'de görüntülendi: IUCN'nin kırmızı listede yer alıyor

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, fotoğraflandı.

Haber Merkezi İHA
Görüntülenen vaşak
Görüntülenen vaşak

Tunceli’de bir bankada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Ali Hıdır Çelik, Mazgirt ilçesine giderken nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı listesinde yer alan vaşağı, ağaçlık alanda son derece iyi kamufle olmasına rağmen fotoğraflamayı başardı. Çelik iki kare fotoğraf çektikten sonra vaşak, ormanlık alana girerek hızla gözden kayboldu.

Nesli tükenmekte olan gelinciği vatandaşlar Tunceli'de görüntüledi
HAYAT
Nesli tükenmekte olan gelinciği vatandaşlar Tunceli'de görüntüledi

İHA

Araçla seyir halindeyken bir anda ağaçlık alanda vaşağı fark ettiğini belirten Çelik, "Son derece iyi kamufle olmuştu. İyi bakmazsanız görme şansınız yoktu. Doğayla adeta bütünleşmişti. Fark ettiğim anda iki kare fotoğrafını çektim. Daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu" dedi.

Öte yandan Tunceli’nin Pülümür ilçesinde de geçtiğimiz hafta bir vatandaş, karlı alanda yiyecek arayan vaşağı görüntülemişti.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan şamualar Tunceli'de görüntülendi
FOTOĞRAF 6
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan ve 'şamua' olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri kar yağışının ardından dağların zirvelerinden inerek, daha aşağılarda yiyecek ararken görüntülendi.
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Yüksek rakımlarda yaşadıkları için nadir görülen türlerden olan şamualar, bir süre ot yedikten sonra gözden kayboldular.
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Doğa fotoğrafçısı ve aynı zamanda Tunceli'de elektrik dağıtım şirketinin arıza ekibinde görevli Muzaffer Akyüz, daha önce birçok canlı türünün fotoğrafını çektiğini belirterek,
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İlk kez bu kadar heyecanlandım. Şamualara, bir arızayı gidermek için gittiğimiz zirvede denk geldim. Onları görmek imkansız bir durumdu. Çünkü onlar genelde çok yüksek rakımlı bölgelerde yaşarlar. Bir süre ot yediler ve sonra gözden kayboldular. O anları görüntülediğim için hem çok şanslı hem de çok mutluyum dedi.
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan şamualar Tunceli'de görüntülendi
Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan ve 'şamua' olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, Tunceli'de görüntülendi.


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