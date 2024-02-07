|
Gündem

Tunceli'de korkutan görüntü: Deprem habercisi mi?

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, normalde kış uykusunda olması beklenen yılanlar, karlar üzerinde belirdi. Kış aylarında ortaya çıkan yılanların depremin habercisi olduğuna inanan bazı vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

10:16 - 7/02/2024 Çarşamba
IHA
Tunceli
Tunceli
Hozat
ilçesi Kurukaymak Tanzi köyünde kar üzerinde gezinen yılanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yılanları görüntüleyen hayvancılıkla uğraşan Okan Duman, ''Her tarafta yılan var. Ne oldu bu doğaya böyle, acaba deprem mi olacak? İnanamıyorum, kışın ortasında karların üzerinde yılanlar dolaşıyor. Kışın ortasında yılanlar ortaya çıkıyor. Bu normal değil'' dedi.


Tedirgin etti


Normalde şubat ayında kış uykusunda olan yılanların karların üzerinde ortaya çıkması köylüleri tedirgin etti.


Vatandaşlar arasında yılanların deprem öncesinde garip davranışlar sergilediği inanışı hakimken, deprem bilimciler de son dönemlerde Tunceli'nin ciddi bir deprem tehdidi altında olduğunu, 7,4 büyüklüğünde deprem beklediklerini açıklamışlardı.





#Hozat
#Tunceli
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1996 1998 2002 2008 sigorta girişi olanın yüzü gülecek! SGK 3600 4500 5400 primle emeklilik kadın erkek yaş tablosu çıktı