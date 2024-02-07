Tunceli'de korkutan görüntü: Deprem habercisi mi?

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ilçesi Kurukaymak Tanzi köyünde kar üzerinde gezinen yılanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yılanları görüntüleyen hayvancılıkla uğraşan Okan Duman, ''Her tarafta yılan var. Ne oldu bu doğaya böyle, acaba deprem mi olacak? İnanamıyorum, kışın ortasında karların üzerinde yılanlar dolaşıyor. Kışın ortasında yılanlar ortaya çıkıyor. Bu normal değil'' dedi.