Gündem Tuncelide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
TUNCELİ

Tunceli’de mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildi

Tunceli’de mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Son günlerde düşen Covid-19 vaka sayılarıyla gündeme gelen Tunceli’de bir kişide mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Doktor ile temasta bulunduğu 4 kişi de karantinaya alındı.
Doktor ile temasta bulunduğu 4 kişi de karantinaya alındı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de özellikle hafta sonu kısıtlamaları sayesinde Covid-19 vakasında yüzde 80’e yakın bir düşüş yaşandı.

Vakaların düşmeye başladığı kentte ise ilk defa mutasyona uğramış virüs tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, bir doktor, görevli gittiği il dışı dönüşünde boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunda hekimde mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine doktor ile temasta bulunduğu 4 kişi karantinaya alındı. Tunceli’de mutasyona uğramış ilk vaka tespit edilmesiyle birlikte mevcut düşüşün sürmesi için alınan tedbirlere herkesin uyması istendi.

3 metrelik karı aşıp koronavirüs aşısı yaptılar
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Korona virüsle mücadele kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çalıdüzü köyüne giden mobil sağlık ekibi, tulum, eldiven ve maskelerle hem kendilerini hem de vatandaşları pandemiye karşı koruma altına alıyor.
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Tatvan ilçe Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çalıdüzü köyünde ikamet eden 86 yaşındaki Asiye Yargı’ya evinde aşıyı uyguladı.
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Yer yer kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı köyde zor şartlar altında Asiye Yargı’nın evine ulaşan mobil sağlık ekibi, aşıdan önce doktor gözetiminde muayenesi yapıldı.
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Gerekli muayenesinin yapımının ardından Asiye Yargı’ya aşı uygulaması yapıldı. Aşının yapılmasından sonrada yaklaşık yarım saat evden ayrılmayan mobil sağlık ekibi olası bir rahatsızlığa karşıda önlem almış oluyor.
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Pratisyen Hekim Dr. Oğuzhan Otlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, 85 yaş üstü vatandaşların 182’den randevu alabileceğini ifade etti.
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Dr. Otlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama çalışmaları başlamıştır. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu zorlu hava şartları altında devletimizin temin ettiği hekim ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Tüm sağlık çalışanları olarak büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız 182’den randevu alıp evde aşı hizmetinden yararlanabilirler” dedi.
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3 metrelik karı aşıp koronavirüs aşısı yaptılar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından Bitlis'te de aşılama çalışmalarına başlandı.


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