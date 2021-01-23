Tunceli’de mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Dr. Otlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama çalışmaları başlamıştır. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu zorlu hava şartları altında devletimizin temin ettiği hekim ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Tüm sağlık çalışanları olarak büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız 182’den randevu alıp evde aşı hizmetinden yararlanabilirler” dedi.