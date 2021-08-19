Ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü

Hozat ilçesi kırsalında geçen hafta ormanı ateşe verdiği değerlendirilen terörist grubun yerleri güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Ali Boğazı'nın giriş kısmı olan Tanji bölgesinde oldukları belirlenen guruba yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hava destekli operasyon düzenledi.
F-16'lar bombaladı
İHA'lar meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede teröristlerin hareket ettiğini görüntüledi. Bölgenin koordinatları harekat merkezine bildirildi. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan F-16 savaş uçağı bölgeyi bombaladı. Ardından Jandarma Özel Harekat timleri helikopterle bölgeye indirildi. Yapılan arazi taramasından bir terörist ölü ele geçirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.
Geçen hafta teröristlerin, Hozat ilçesi kırsalında yerlerinin İHA ile tespit edilmemesi için ormanı ateşe verdiği ve karakola giden bir araca taciz ateşi açtıkları belirtildi.
Valilik açıklama yaptı
Tunceli Valiliği 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
- "Tunceli Hozat ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava kuvvetleri destekli operasyon neticesinde, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde ve çevresinde; 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet kanas şarjörü, 50 adet kanas mermisi, 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmektedir”