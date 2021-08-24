Tunceli'de PKK'lı hainlerin inleri imha edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren-7 Munzur-Mercan operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınağın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sığınaklar içerisinde 7 adet uyku tulumu 2 adet tüp, 40 metre jiletli tel, 1 adet ısıtıcı, 2 adet su deposu bin metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 20 adet çakmak gazı, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

OYNAT 00:26 Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi. İmha edilen sığınaklardaki aramalarda, 7 uyku tulumu, 2 tüp, 40 metre jiletli tel, ısıtıcı, 2 su deposu, 1000 metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 20 çakmak gazı, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi. BiP'te paylaş

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