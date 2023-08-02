|
Gündem

Tunceli’de PKK'ya darbe: Teröristlere ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

Tunceli’nin Hozat ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınakta silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

17:33 . 2/08/2023 Çarşamba
DHA
Arşiv

Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda tespit edilen 4 sığınakta arama yapıldı.

Aramada, 1 uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 150 mermi, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 kilo patlayıcı, 4 el telsizi, 2 jeneratör, 3 dizüstü bilgisayar, 7 harddisk, 3 güneş paneli, 3 el dürbünü, 5 akü, 1 hilti, 1 termal şemsiye, 20 litre mazot, 1 fotoğraf makinesi, 4 radyo, 3 ses kayıt cihazı, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi.





#Tunceli
#Hozat
#PKK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Honor Pad X9 Özellikleri ve Fiyatı