Tunceli'de polise taş atan şüpheli tutuklandı: 7 HDP vekili hakkında suç duyurusu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılındaki çağrısı üzerine Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ve sözde ‘Barış grubu’ olarak nitelendirilen PKK'lı teröristler içerisinde yer alan Aysel Doğan, tutuklanarak 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kanser hastalığından dolayı 2009 yılında tahliye edildi.

Doğan, Almanya’da tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Doğan’ın cenazesi 14 Mayıs'ta sabah saatlerinde Almanya’dan uçakla Diyarbakır’a oradan da kara yolu ile Tunceli’ye götürüldü. Tunceli kent merkezi girişinde Aktuluk uygulama noktasında, polis ekipleri cenaze konvoyunu durdurarak, törene valilik kararı ile yasaklama getirildiğini ve sadece aile bireylerinin katılabileceğini söyleyerek grubun dağılması için çağrıda bulundu.

GÜNDEM HDP vekilinden PKK cenazesinde polise taşlı saldırı

Aktuluk Mahallesi'nde polis uygulama noktasında cenaze konvoyunu karşılamak için bekleyen grup, dağılmayarak kara yolu üzerinde oturma eylemi yaptı. Dağılmayan gruba polis ile jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve gazlı müdahalede bulundu.

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Daha sonra cenaze aracı güvenlik noktasından geçirildikten sonra, defin işlemi için mezarlığa götürüldü. Burada yakın akrabalarına izin verildi. Sütlüce uygulama noktasında bekleyen kalabalık grup, cenaze defin işlemine katılmak isteyince polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba ikinci kez TOMA ve gazla müdahale edildi. Grup arasında bir kişinin attığı taşla polis memuru başından yaralanarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mezarlık yakınında bulunan kalabalık grubun dağılmasıyla Doğan’ın cenazesi yakınlarının katılımıyla toprağa verildi. Yaşanan olaylar üzerine Tunceli Valiliği de, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün TOMA'ya taş attığı görüntüleri paylaşarak, saldırgan gruba orantılı müdahale edilip, milletvekillerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığını açıkladı.

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Arbede sırasında taşla polisi yaralayan şüpheli M.Ç. güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili olarak yapılan ikinci açıklamada, defin işlemini provoke ettikleri gerekçesiyle 7 HDP vekili hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: