Gündem Tuncelide son 19 yılda yapılan yatırımlarla birlikte 40 bin 443 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı
TUNCELİ

Tunceli’de son 19 yılda yapılan yatırımlarla birlikte 40 bin 443 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı

Tunceli’de son 19 yılda yapılan baraj ve sulama tesisleri ile 40 bin 433 dekar arazi sulamaya açıldı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tunceli’de son 19 yılda 3 adet baraj ve 4 sulama tesisini hizmete aldık. 40 bin 443 dekar zirai araziyi sulamaya açtık, modern sulama sistemini hayata geçirdik. Susuz toprakları suyla buluşturmaya, çiftçimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tunceli’de son 19 yılda yapılan yatırımlarla birlikte 40 bin 443 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı
Tunceli'de sulama arazileri artıyor.

Bakan Kirişçi'nin paylaşımındaki çiftçi Noyan Kaya ise “2020 sulama sezonumuz başlamıştır. Hepimizi hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemize 2017 yılında su gelmeden önce kuru tarım yapıyorduk. Arpa ve buğday dışında herhangi bir ürün ekemiyorduk. Fakat 2017 yılından sonra Akpazar ovasına su verildikten sonra ürün çeşidimiz arttı. Sulu tarım yapmaya başladı. Şeker pancarı, mısır, yonca ve ayçiçeği gibi ürünler ekmeye başladık. Buda bölgemizin kalkınmasın Akpazar’ın kalkınmasında büyük katkı sağladı” ifadelerine yer verdi.

Bodrum değil Tunceli: Terörden temizlenen bölgede vatandaşlar huzur içinde tatil yapıyor
FOTOĞRAF 6
Title
Tunceli el değmemiş doğal güzellikleriyle bölgenin turizm alanlarının başında geliyor. Kent, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan bunalan Tuncelililer, tatil için kente gelen yerli ve yabancı turistler kar sularıyla beslendiği için soğuk suya ve doğal kuma sahip olan Munzur ve Pülümür çayı kıyısında doğayla iç içe olan doğal plajları doldurdu.
Title
Özellikle Almanya, Fransa, İngiltere ve kente komşu olan Elazığ, Erzincan, Diyarbakır’dan gelenler meşe ağaçları ile dağların arasından süzülen berrak Munzur ve Pülümür çaylarında serinliyor. Suya girenlerin bazıları tehlikeye aldırış etmeden yüksekten buz gibi soğuk suya atlarken, kimileri de şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti.
Title
Tatil için Fransa’dan Türkiye’ye gelen ve Ovacık yolu üzerinde Munzur Vadisi Milli Parkı girişinde yer alan Kemerbel mevkinde suya girerek serinleyen Fatma Piya Yoltay, Antalya, Marmaris veya Muğla yerine Tunceli’yi tercih ettiğini belirterek, “Burası benim güzel memleketim, burayı çok seviyorum.
Title
Munzur suyu çok temiz ve buz gibi. İnsan yaz aylarında üşüyor resmen. Doğası, havası temiz. O yüzden her yıl yaz aylarında geliyorum” dedi.<br>Erzincan’dan gelen Ümit Çılgın ise, “Her yıl Marmaris, Antalya ve Bodrum’da tatil yapıyorduk ama bu yıl Tunceli’yi tercih ettik. Suyu buz gibi ve insanı dinç tutuyor. Şu an sıcaklık 40 dereceyi gösteriyor ama suya bir kere girip çıkıyorsun insanı eksi derecelere kadar düşürüyor sanki” diye konuştu.
Title
Sıcak havanın etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, Valilik, özellikle boğulma vakalarına karşı uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında, “Ovacık ve Pülümür çaylarımızın debilerinin yüksek olması ve akıntı hızının fazla olması; boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olmaktadır.
Title
Vatandaşlarımızın boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Olası boğulma vakalarının önüne geçmek için Ovacık ve Pülümür vadilerimizde tesisleşmenin olduğu alanlar dışında yüzmeyelim” denildi.
Bodrum değil Tunceli: Terörden temizlenen bölgede vatandaşlar huzur içinde tatil yapıyor
Tunceli'de termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çaylarına girerek serinledi. Sıcak havanın etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, valilik, özellikle boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

Tunceli'de teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi
GÜNDEM
Tunceli'de teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Cam tabuttaki kızın sırrı çözüldü

Cam tabuttaki kızın sırrı çözüldü

​Gözlerini açıp kapatıyordu: Büyük gizem ortaya çıktı.
İkinci Dünya Savaşından kalma

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma

​Sular çekilince ortaya çıktı.
KPSSde yeni takvim belli oldu

​ÖSYM tarihleri açıkladı.

Torunu 'annem nerede' diye sorunca 25 yıllık vahşet ortaya çıktı.

Şehit babası imam gönül köprüsü kuruyor.

​İlk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Kundaktaki bebekleri öldürmenin bahanesi olamaz.

​Başkan Dursun Özbek, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.