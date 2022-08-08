Tunceli’de son 19 yılda yapılan yatırımlarla birlikte 40 bin 443 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı

Munzur suyu çok temiz ve buz gibi. İnsan yaz aylarında üşüyor resmen. Doğası, havası temiz. O yüzden her yıl yaz aylarında geliyorum” dedi.<br>Erzincan’dan gelen Ümit Çılgın ise, “Her yıl Marmaris, Antalya ve Bodrum’da tatil yapıyorduk ama bu yıl Tunceli’yi tercih ettik. Suyu buz gibi ve insanı dinç tutuyor. Şu an sıcaklık 40 dereceyi gösteriyor ama suya bir kere girip çıkıyorsun insanı eksi derecelere kadar düşürüyor sanki” diye konuştu.