Tunceli’de taburun yatakhanesinde yangın

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale eden 7 itfaiyeci dumandan etkilendi. Çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanlar drone ile havadan görüntülenirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.