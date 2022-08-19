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TUNCELİ

Tunceli'de tarihi köprü ortaya çıktı dere ıslah çalışması durduruldu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, dere ıslahı için yapılan kazıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kemer köprü ortaya çıktı. Islah çalışması durdurulurken, köprü için tescil çalışması başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Tuncelide tarihi köprü ortaya çıktı dere ıslah çalışması durduruldu
Kazılar sırasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen kemer köprü bulundu.

Mazgirt ilçesi girişindeki Elti Hatun Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri iş makinesiyle dere ıslah çalışması yaptığı sırada, tarihi kemer köprü ortaya çıktı. Ekipler, çalışmayı durdurup, durumu yetkililere bildirdi. Valiliğinin talimatıyla bölgeye güvenlik güçleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Tunceli Müzesi yetkilileri sevk edildi. Güvenlik güçleri, köprünün etrafını güvenlik şeridiyle kapattı, müze yetkilileri de tarihi köprünün tescillenmesi için çalışma başlattı. İlk incelemede köprünün, Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirildi.

'TURİZME AÇILACAK'

Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, sel ve dere taşkınlarından korunmak için dere ıslah çalışması yapılırken, köprünün ortaya çıktığını belirterek, "İş makineleri burada çalışırken biz de işin başındaydık, inceleme yapıyorduk. İş makinesi sol taraftan kazı yapmaya başladı ve çıkan taşlardan biz durumu fark ettik, iş makinelerini durdurduk. Hemen valilik ve kaymakamlığa bilgi verdik. Yetkililer geldi, köprü korumaya alındı. Önümüzdeki hafta Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nden ekipler gelecek. Buraya yönelik gerekli çalışmalarını yapacaklar. Çalışmalar tamamlandığında hem ilçemiz hem ilimiz hem de ülkemiz için bir tarihi değer olan köprü turizme açılacak. Mazgirt, tarihi itibarıyla yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bunun gibi birçok eserimiz hala yer altında gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor" diye konuştu.

Hıdır Ayboğa (77) da ilçede köprü olduğunu geçmişte duyduğunu belirterek, "Rivayete göre böyle bir köprü vardı ama yeri hiç bilinmiyordu. İlçenin en yaşlılarından biri benim ama nerede olduğunu hiç duymadım, sadece atalarımız böyle bir köprünün olduğunu söylüyordu. Bu ıslah çalışmasında merak ettiğim köprü ortaya çıktı. Sayın valimize, kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

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