Tunceli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin Eskirubayık Mahallesi Dinar Deresi bölgesinde "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" gerçekleştirdi.