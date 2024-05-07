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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak imha edildi

Tunceli'de jandarmanın kırsalda düzenlediği operasyonda daha önce teröristlerin kullandığı belirlenen 27 sığınak imha edildi. Yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 1 av tüfeği, 5 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi.

14:38 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 14:47 - 7/05/2024 Salı
DHA
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörden arındırılan bölgelerde baharın gelişiyle birlikte operasyon başlatıldı. Meşe ağaçlarıyla kaplı vadilerde, sarp ve kayalık arazide patlayıcı madde bulma köpeği ve insansız hava araçlarının kullanıldığı, taarruz helikopterlerinin destek verdiği operasyonda yaklaşık bin kişiden oluşan ekiple arazi arama taraması yapıldı. Hozat ilçesi Atnalı, Anabarınma Alanı, Kızılca, Veli Ağa, Beşiktepe, Boztepe ve Tahar Çayı bölgeleri ile Nazimiye ilçesi Silbüs Tepe bölgesinde teröristlerin kullandığı 27 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 1 av tüfeği, 5 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi.

Operasyon sırasında iz bulma köpeklerinin halatlarla debisi yüksek nehirden geçirilmesi, taarruz helikopterlerinin şüpheli alanları taraması ise kameraya yansıdı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “Tunceli doğasıyla, insanıyla, ekosistemi ve yaban hayatı zenginliğiyle harika bir yer. Terörden dolayı birçok doğa harikası yerler gün yüzüne çıkmış değil. Bu müthiş doğayı turizme açmak için arazide tüm olumsuzları yok ederek terörün kalıntılarını süpürüyoruz. Jandarmamız ve emniyetimiz 7 gün 24 saat dağlarda terörün izini sürüyor. Terörün tüm kalıntılılarını süpürerek bu eşsiz doğa güzelliğini tüm Türkiye'ye göstermeye devam ediyoruz” dedi.



#Tunceli
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#Operasyon
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