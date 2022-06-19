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TUNCELİ

Tunceli'de teröristlerin kullandığı altı sığınak imha edildi

Tunceli’de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' kapsamında Hozat ilçesi kırsalında tespit edilen ve teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 6 sığınak ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınaklar, diğer malzemelerle imha edildi.

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Haber Merkezi DHA
Tuncelide teröristlerin kullandığı altı sığınak imha edildi
Teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan’da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle sürüyor.

Hozat ilçesinde sarp ve ormanlık alan olan Ali Boğazı kırsalında patlayıcı madde bulma köpeği ve hava araçlarının da desteğiyle yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 6 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 5 kilo patlayıcı madde, çeşitli tüfeklere ait 927 fişek, 3 antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2'si gece görüşü olmak üzere 4 dürbün, 2100 metre elektrik kablosu, 30 metre infilak fitili, 5 litre mazot, 1 uyku tulumu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınaklar, diğer malzemelerle imha edildi.

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