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Tunceli'de yangını söndürmek için asker devreye girmişti: 17 saatte söndürüldü

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar sonucu 17 saatte söndürüldü.

10:15 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:39 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de gece bir süre ara verilen yangın söndürme çalışmaları, günün aydınlanmasıyla tekrar başladı.


Helikopterin havadan, ekiplerin ve köylülerin de karadan müdahalesiyle yangın, sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alınıp 17 saat sonra söndürüldü.


Yangın söndürme helikopteri ve askeri personel sevk edildi

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerinden oluşan toplam 150 personel görev yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 tipi bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.



#Tunceli
#yangın
#orman yangını
2 saat önce
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