Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yat üretim fabrikasının deposunda yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekipler yangına müdahale etti. Depodaki yangın, 20 araç desteğindeki 70 personelle yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin depodaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.