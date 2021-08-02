Tunceli'deki yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tunceli Hozat'taki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Yenibaş Gedikler bölgesinde devam eden örtü yangını söndürme çalışmalarında yangın alanının etrafının tamamen iş makineleri ve yangın bantları ile çevrildiği, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

GÜNDEM Tunceli Valiliğinden sosyal medyadaki yangın iddialarına yalanlama geldi

Açıklamada, "Yangın alanı bölgesinde zaman zaman münferit alevlenmeler ve tütmeler yaşanmakta olsa da şuan için tehlike oluşturacak bir durum bulunmamaktadır." denildi.

FOTOĞRAF 4 Marmaris-Datça yolunda dün akşam saatlerinde bir orman yangını meydana geldi. Çalılardan yükselen alevler kısa sürede ormanı sardı. Yolun iki tarafının dumanla kaplanmasından dolayı yol trafiğe kapandı. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine onlarca vatandaş eşlik etti. Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün yaşanan orman yangınında vatandaşlar ve ekipler omuz omuza mücadele verdi.



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FOTOĞRAF 8 Marmaris ilçesine Bağlı İçmeler Mahallesinde günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin önceki ve sonraki durumu havadan drone ile görüntülendi. Yangın öncesi yemyeşil olan ilçe yangından sonra siyaha bürünmüş hali görenlerin yüreğini sızlatıyor. Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu gözler önüne seriliyor. İçmeler Mahallesinde ormanlık alan tamamen küle dönerken yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçların kurtarıldığı görülüyor. Öncesi ve sonrasında aynı yerden çekilen kareler ise yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde gösteriyor. Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri: Felaketin boyutunu gözler önüne serdi Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.



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