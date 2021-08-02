Tunceli'deki yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tunceli Hozat'taki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Yenibaş Gedikler bölgesinde devam eden örtü yangını söndürme çalışmalarında yangın alanının etrafının tamamen iş makineleri ve yangın bantları ile çevrildiği, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
GÜNDEM
Tunceli Valiliğinden sosyal medyadaki yangın iddialarına yalanlama geldi
Açıklamada,
"Yangın alanı bölgesinde zaman zaman münferit alevlenmeler ve tütmeler yaşanmakta olsa da şuan için tehlike oluşturacak bir durum bulunmamaktadır." denildi.
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Marmaris-Datça yolunda dün akşam saatlerinde bir orman yangını meydana geldi.
Çalılardan yükselen alevler kısa sürede ormanı sardı.
Yolun iki tarafının dumanla kaplanmasından dolayı yol trafiğe kapandı.
Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine onlarca vatandaş eşlik etti.
Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün yaşanan orman yangınında vatandaşlar ve ekipler omuz omuza mücadele verdi.
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Marmaris ilçesine Bağlı İçmeler Mahallesinde günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin önceki ve sonraki durumu havadan drone ile görüntülendi.
Yangın öncesi yemyeşil olan ilçe yangından sonra siyaha bürünmüş hali görenlerin yüreğini sızlatıyor.
Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu gözler önüne seriliyor.
İçmeler Mahallesinde ormanlık alan tamamen küle dönerken yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçların kurtarıldığı görülüyor.
Öncesi ve sonrasında aynı yerden çekilen kareler ise yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde gösteriyor.
Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri: Felaketin boyutunu gözler önüne serdi
Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.
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Milas ilçesi Beyciler’de başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile Bodrum’a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı Mahallerinde etkili olan alevler, akşam saatlerinde filmlere konu olan türkülere ilham veren Çökertme Mahallesi’ne ulaştı.
Yolu üstünde ne var ne yok küle çeviren alevler mahalleye yaklaşınca, vatandaşlar hızlıca evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.
Karayolu ile olan ulaşım kesilirken, deniz yolu ile vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Mahallede ekiplerin alevlerle mücadelesi ise devam ediyor.
Çökertme Mahallesi’nde etkili olan alevlerin bölgeye yakın konumda bulunan Kemerköy Termik Santrali’ne ulaşmasından korkuluyor.
Alevlerin termik santraline ulaşması halinde büyük bir facianın yaşanmasından çekinilirken, ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çabası devam ediyor.
Havanın kararması ile birlikte yangına karadan müdahalenin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu: Termik santral tehlike altında
Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.