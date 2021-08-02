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TUNCELİ

Tunceli'deki yangın kontrol altında

Tunceli Hozat yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Tuncelideki yangın kontrol altında
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tunceli Hozat'taki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Yenibaş Gedikler bölgesinde devam eden örtü yangını söndürme çalışmalarında yangın alanının etrafının tamamen iş makineleri ve yangın bantları ile çevrildiği, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Tunceli Valiliğinden sosyal medyadaki yangın iddialarına yalanlama geldi

Açıklamada, "Yangın alanı bölgesinde zaman zaman münferit alevlenmeler ve tütmeler yaşanmakta olsa da şuan için tehlike oluşturacak bir durum bulunmamaktadır." denildi.

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Marmaris-Datça yolunda dün akşam saatlerinde bir orman yangını meydana geldi.
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Çalılardan yükselen alevler kısa sürede ormanı sardı.
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Yolun iki tarafının dumanla kaplanmasından dolayı yol trafiğe kapandı.
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Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine onlarca vatandaş eşlik etti.
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Yangın öncesi yemyeşil olan ilçe yangından sonra siyaha bürünmüş hali görenlerin yüreğini sızlatıyor.
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Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu gözler önüne seriliyor.
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İçmeler Mahallesinde ormanlık alan tamamen küle dönerken yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçların kurtarıldığı görülüyor.
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Öncesi ve sonrasında aynı yerden çekilen kareler ise yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde gösteriyor.
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Karayolu ile olan ulaşım kesilirken, deniz yolu ile vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Mahallede ekiplerin alevlerle mücadelesi ise devam ediyor.
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Alevlerin termik santraline ulaşması halinde büyük bir facianın yaşanmasından çekinilirken, ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çabası devam ediyor.
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Havanın kararması ile birlikte yangına karadan müdahalenin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
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