Türk bilim adamı ve kadınının 8'inci Antarktika bilim yolculuğu başlıyor

Kutup yolculuğu için son hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Prof. Dr. Ağırbaş, "Nasip olursa Antarktika'ya 8'inci seferi düzenleyeceğiz. Üniversitemizden 2 projeyle katılım sağlayacağız. Ocak ayının sonunda, Antarktika'ya, beyaz kıtaya yol alıyoruz. Bu anlamda da hazırlıklarımız devam ediyor. Muhakkak heyecan var. Çünkü gideceğimiz nokta, dünyanın en izole ekosistemlerinden biri. Sadece kendi ülkemiz değil; birçok ülke beyaz kıtaya bilimsel anlamda dünyanın geleceğine katkı yapacak birçok çalışma ile katılıyor. Açıkçası bu bizim için gurur verici bir durum. Sefer boyunca yapacağımız işlerin yavaş yavaş plan koordinasyonunu yapıyoruz. Şu an seferde yanımızda olması gereken bütün ekipmanın bir kısmını önden gönderdik. Bir kısmı da beraberinde bizle beraber seyahat esnasında yanımızda olacak. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek ve nihayetinde de ana ekip oluşturduktan sonra 3 aşamalı seyahate geçilecek. Ortalama 1 ay gibi bir süre kalmayı öngörmekteyiz" dedi.