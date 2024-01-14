Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü il: Eksi 22,5 dereceyi gördü

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk noktası 22,5 dereceyle Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit olarak kayıtlara geçti.