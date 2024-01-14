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Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü il: Eksi 22,5 dereceyi gördü

Türkiye soğuk hava dalgasının altına girerken yoğun kar yağışları da çok sayıda ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji ise Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü ili açıkladı. Gece en düşük hava sıcaklığı eksi 22,5 derece olarak Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit'te ölçüldü.

10:38 - 14/01/2024 Pazar
IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk noktası 22,5 dereceyle Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit olarak kayıtlara geçti.


Ovit'in ardından Bayburt'un Yaylalar köyünde eksi 20,8 derece, Erzurum'un İspir/Ulutaş'ta eksi 20,5 derece, Ardahan'ın Damal ilçesinde eksi 20,4 derece, Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde eksi 20,4, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezinde eksi 20,3, Erzincan Sakaltutan Geçidinde eksi 20,1 derece ve Sivas İmranlı'da eksi 20,1 derece olarak kaydedildi.




#En soğuk il
#Hava sıcaklığı
#Meteoroloji
#Rize
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