Türkiye'deki tarihi bölgede bulundu: Tam 3 bin 300 yıllık keşif

"Bu çukura doğru bir eğim var. Bunun suyla, nemle ilgili olduğunu düşünmekteyiz. Bunu Anadolu'daki diğer Hitit örnekleriyle değerlendirdiğimizde Alacahöyük ve Boğazkale'deki örneklerini göz önüne aldığımızda bir silo ile karşı karşıya olduğumuzu düşünmekteyiz. Bu sene çalışmalarını yeni tamamladık, tabana yeni ulaştık. Çeşitli karbon analizleri yapacağız, aynı zamanda taban toprağından ve özellikle orta kısmından aldığımız toprağın eleme çalışmalarını yapıyoruz. Herhangi bir tahıl parçası elimize geçerse, bu konudaki fikirlerimizi destekleyecek ve Ortaköy'de Ağılönü'nden sonra ikinci bir silo olarak karşımıza çıkacak."