Gündem Türkiyenin en önemli bal üretim merkezlerinden olan Çorumda arıcılar bal hasadına başladı
ÇORUM

Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden olan Çorum’da arıcılar bal hasadına başladı

Merkeze bağlı Boğacık Köyü’nde düzenlenen törende konuşan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, dünyanın en kaliteli arı sütünün Çorum’da üretildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden olan Çorum’da arıcılar bal hasadına başladı
Çorum'da bal hasadı.

Çorum’da kır, ayçiçek ve yayla olmak üzere üç çeşit bal üretimi yapıldığını belirten Saygı, Çorum’da balın yanı sıra arı sütü ve propolis üretimi de yapıldığını açıkladı.
Bugüne kadar arı sütlerinde HDA-10 değerinin 2.48 görülmesine rağmen Çorum’da üretimi yapılan arı sütünün değerinin 2.75 çıktığına dikkat çekti.

Bal üretimi hakkında da bilgi veren Saygı, “Geçen yıl 100 ton ayçiçek balı üretimi yapılırken bu yıl 300 tonu yakaladık. Henüz ayçiçek balında üretilmeyen 350 ton daha var. Şuanda devşirme usulü ile 120 ton bal üretimi yapıyoruz. Çorum’da dışardan gelen 87 arıcımız var. Bu arıcılarımızın 24 bin kovanı var. Çorum’u borsa merkezi yapacağız. Ziraat Bankası’na bir proje hazırlıyoruz. Her yıl ilimizde 8 bin kovan dağıtacağız. 5 yılda bu sayı 40 bine ulaşacak. Bu Türkiye genelinde örnek olacak” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, dünyanın kaliteli arı sütünün Çorum’da üretilmesinden dolayı gurur duyduklarının altını çizdi.

Çorum Belediyesi olarak Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Merkezleri’nde Arı Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile birlikte Türkiye’ye örnek bir model geliştirdiklerini anlatan Aşgın, “Hanımeli Yörel Ürünler Satış Merkez’nin beşinci Fath caddesinde açıyoruz. Bu şubede kadın kooperatiflerinin yanı sıra Arı Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin ürettiği ürünlerin satışını yapıyoruz. Güzel olan her işe destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

'Ülke genelinde 100 bin ton bal üretimi yapılıyor'

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, Türkiye’nin kovan sayısı bakımından dünyada üçüncü, bal üretimi açısından Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, “ 20 yılda verilen desteklerle kovan sayısı yüzde 110, bal üretimi ise yüzde 40 artırıldı. Ülke genelinde 9 milyon kovan bulunurken yaklaşık 100 bin ton bal üretimi yapılıyor. Bu süreçte Türkiye’de aracılarımıza 792 milyon TL devletimiz destek sağladı. Bu desteklerin yarısı son 4 yıl içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye’de kovan başı 15 kilogram bal alınırken Çorum’da bu yaklaşık 24 kiloya kadar çıkıyor. Ayrıca Çorum’da 7 bal ormanı oluşturuldu” şeklinde konuştu.

Çorum Valisi Mustafa Çifti de, Çorum’un bal üretim merkezi olması gerektiğini belirtti.

Çorum’da 40 bin civarında kovan bulunduğunu açıklayan Vali Çiftçi, birliğin yeni projeleriyle bu sayı daha da artıracağının bu oranında üretime yansıyacağını ifade etti.
Çorum’da 446 ton bal üretimi yapıldığını anlatan Vali Çiftçi, unları kaydetti; “Balın dışında arı sütü, propolis ürünlerimiz var. Bunları da düşündüğümüz zaman toplam üretim 465 tonu buluyor. Bunlarla beraber istediğimiz üretim miktarına sahip değil. Benim gönlümden geçen Çorum bal üretim merkezi olmalı. Çorum bu noktada bir numara olmalı. Bal denildiğinde Çorum denilmeli. Bunun için elimizden geldiği müddetçe birliğimizi destekliyoruz. Üretimlere rağmen istediğimiz noktada değiliz. Çorum bir sanayi ve turizm kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir tarım kenti. Bu yıl 75 bin dekar daha ayçiçeği ekimi fazla oldu. Ancak bu bal üretimine yansımadı.

Neden bunu değerlendiremiyoruz. Bal üretimi yapan vatandaşlarımız daha çok yayla balı ve çiçek balı üretiyor. Daha çok pazarlayacağı satabileceği ürünler üretiyor”
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından arı yetiştiricilerine plaket verildi. Programa Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Aşkın Şaşmaz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve arı yetiştiricileri katıldı.

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Dünyanın en iyi balını üretmek için ekti: Çölyak hastalarına da umut oldu
FOTOĞRAF 6
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Elbistan'a bağlı Bakış Mahallesi'nin 1700 metre rakımlı Gök Yokuş Yaylası'nda ilk kez ekimi yapılan karabuğdayın verimi ve kalitesi yüz güldürürken, çiçeklerindeki özler de balın kalitesinin artmasına katkı sunuyor. Anavatanı Orta Asya olan karabuğday, çölyak hastalığına yakalanan kişilerin tüketebildiği bir gıda ürünü olmasının yanı sıra protein ve yağ oranı ile de son yıllarda ekim oranı artan bir tahıl çeşidi. Elbistan'da uzun yıllardır arıcılık yapan ve ürettiği ballarla 30 ülke arasında dünya ikincisi olan Hasan Gümüş, bu özel bitkiyi farklı bir amaç için ekerek bir ilke imza attı.<br>
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Avrupa ikinciliğinin ardından dünyanın en kaliteli balını üretmek isteyen Gümüş, üniversitelerdeki bilim adamları ve akademisyenlerle görüştükten sonra karabuğdayın 45 gün boyunca açan çiçeklerindeki nektardan faydalanmaya karar verdi.<br>
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Gümüş, Bakış Mahallesi'nin Gök Yokuş Yaylası'ndaki 35 dekar arazide Konya'dan temin ettiği karabuğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Ekolojik olarak bölgeye uyum sağlayan karabuğdayın çiçek açmasıyla birlikte kovanlarını da bölgeye getiren Gümüş, ilk sağımla birlikte baldaki aroma ve kalite farkını gördü. Arıları besleyen karabuğday, yaklaşık 90 günlük yetişme döneminin ardından hasat olgunluğuna erişti. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, kurum personeli ile hasadın başladığı karabuğday tarlasında incelemelerde bulundu. Bu ürünü Elbistan'la ilk kez tanıştıran üretici Hasan Gümüş'ten bilgi alan Çitil, ürün verimliliği, ekim maliyeti ve kalite parametreleri yönünden de değerlendirme yaptı.<br><br>Üretici Hasan Gümüş, karabuğday üretiminin ilçede yaygınlaşması, benimsenmesi ve çiftçilerin gelir düzeylerinin artırılmasında öncü olmayı amaçladığını söyledi.<br><br>
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Bu yoldaki ilk hasadı yaptıklarını ifade eden Gümüş, “15 yıldır arıcılık yapıyorum. Karabuğdayın arıcılıkla ilgili özelliğini gittiğim fuarlarda öğrenmiştim. Çiçeklenme süresinin 45 gün olduğu, bu çiçekle birlikte diğer bitkilerin nektarlarının karışımının baldaki kaliteyi arttıracağını söylemişlerdi. Karabuğday balı, Fransa'daki bir organizede dünyanın en kaliteli balı olarak seçilmişti. Bu bölgenin balı zaten kalitelidir. Benim balım da 30 ülke arasında dünya ikinciliği almıştı. Kalite daha da artsın istedim ve bu karabuğdayı ektim. Bal kalitesindeki artışı da kovanlarımdaki incelememde gözle görüyorum. Aynı zamanda da tarım sektörüne bir faydamız olur diye düşündüm\" dedi.<br>
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Karabuğdayı çölyak ve glüten hastalığı olanların tüketebildiğini anımsatan Gümüş, “Tohumunu Konya'dan temin ettim. Diğer çiftçilere örnek olurum belki. Arkadaşlarımız da denesinler. Çölyak ve glüten hastalarının rahatlıkla tüketebildiği bir ürün. Sezonda iki kez ürün alma imkanı var. 90-100 günde hasat ediliyor. Sulu araziniz varsa aynı süre içerisinde ikinci ürünü alabilirsiniz. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan İsmail Bey ve gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun\" şeklinde konuştu.<br>
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil de kentte tarım sektöründe yeniliklerin en büyük destekçisi olduklarına vurgu yaptı. Çitil, “Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğü olarak çiftçilerimizin denemiş olduğu ürünler üzerinde denetim ve kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de ilçemizde ilk kez Hasan Gümüş adlı üreticimiz tarafından ekimi yapılan karabuğday tarlasındayız. Aynı zamanda arıcı olan üreticimiz, 35 dönüm alan üzerinde karabuğday ekimi yaptı. Hem verimin denenmesi açısından hem de arıcılık sistemi üzerinde etkisi olduğu için bu çalışmaya imza atmış. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yeniliğe açık olan çiftçilerimizin her zaman yanlarındayız. Bu yeniliğe imza atan üreticimizi kutluyorum\" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en iyi balını üretmek için ekti: Çölyak hastalarına da umut oldu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uzun süredir arıcılık yapan Hasan Gümüş, dünyanın en kaliteli balını üretmek ve çölyak hastaları için umut olmak amacıyla ektiği karabuğdayın hasadını gerçekleştirdi.
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