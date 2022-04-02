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TOKAT

Uçağı teknik arıza yaptı: Tokat-İstanbul uçak seferi iptal edildi

Tokat Havalimanına inen Anadolujet uçağında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle İstanbul seferi iptal edildi.

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Haber Merkezi İHA
Uçağı teknik arıza yaptı: Tokat-İstanbul uçak seferi iptal edildi
Tokat-İstanbul uçak seferi iptal


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yapan Anadolujet uçağı 10.30’da Yeni Tokat Havalimanına iniş yaptı. İstanbul’a gitmek için bekleyen yolcular ise cep telefonlarına gelen mesajla şaşkınlık yaşadı.


Anadolujet uçağında yaşanan teknik bir arıza nedeni ile İstanbul uçuş seferi iptal edildiği bilgisini alan yolcuları bir kısmı Sivas Havalimanına, bir kısmı Samsun Havalimanına yönlendirildi. Bazı yolcular ise uçaktaki teknik arızanın giderilmesi için havalimanına bekledi.


Samsun’dan Tokat’a hareket eden ekibin uçakta yapacağı çalışmanın ardından rötar yapan uçağın sefer düzenleyeceği öğrenildi. THY’nin web sitesinde Anadolujet uçağının 21.30’da İstanbul’a sefer yapacağı bilgisine yer veridi.

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