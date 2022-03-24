Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu TVNET'e konuştu: Anadolu'daki projelerimiz sürecek

Tokat Havalimanı açılışına saatler kala canlı bağlantı yoluyla TVNET'e konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Henüz birkaç gün önce Çanakkale 1915 Köprüsü'nün açılışında da bulunan Bakan İsmailoğlu, her iki açılış için de duyduğu heyecanı ifade etti.

"TÜRKİYE'YE KAZANDIRDIĞIMIZ ESERLERİN GURURUYLA ANADOLU'DAKİ PROJELERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Karaismailoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu projeler büyük ve güçlü Türkiye'nin dünyaya verdiği mesajlar aslında. Son 20 yıldır yapılan bu büyük adeta bir yeni bir çağın başlangıcı olan ulaştırma ve altyapıdaki büyük atılımlar artarak devam ediyor hiç hız kesmedik. Yarın da kesmeyeceğiz. Bundan sonra da vatandaşın hayatını kolaylaştıracak. Ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacak projelere devam edeceğiz. Bugün de Tokat'tayız geçen haftaki dünyanın takip ettiği o muhteşem eseri Türkiye'ye kazandırmanın gururuyla Anadolu'daki projelerimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz son 20 yıldır yaptığımız yatırımlarla hava yolunu halkın yolu yaptık. Tokat yarın 57. havalimanımız olacak.

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"PROJELERİMİZ BÖLGENİN EKONOMİK DİNAMİKLERİNİ HAREKETLENDİRİYOR"

2 bin 700 metre pist uzunluğu, 45 metre pist genişliği, 16 bin metrekarelik terminal binası ve yine 600 araçlık otoparkıyla bu havalimanı Tokatlıların hak ettiği çok kıymetli bir eser. Bizim bakanlığını yaptığımız projeler bölgesinde hemen dolaylı ve direkt olarak pozitif etki yaratılıyor. Bölgenin ekonomisine, turizmine, istihdamına etki ediyor. Çanakkale Köprüsü de aynı şekilde, bir lojistik inşa ederek oradaki ticareti, tarımı, her şeyi artırıp dinamikleri hareketlendiriyorsunuz.

Bu havalimanı bütün inşaat maliyetleriyle ve kamulaştırma ile toplam 1.2 milyar liraya mal oldu. Tokat biliyorsunuz İstanbul'da nüfus yoğunluğu çok fazla olan bir ilimiz. İstanbul'un buraya yaklaşık bin km uzakta olması ve en yakın havalimanının Sivas'ta olması nedeniyle böyle bir projeye ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı gidermenin gururunu yaşıyoruz."

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