Uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun: Piyasa değeri tam 100 milyon TL

Kırklareli merkezli Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlarda 12 kilo skunk, 11 kilo bonzai, 5 kilo kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirtildi.