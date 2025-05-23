Vadi gezintisinde onlarca metreden düşerek hayatını kaybetti

Ali Taç, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2013'te 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ve içinde barındırdığı dere, şelale, göletler ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Rabat Vadisi'nde gezintiye çıktı. İddiaya göre Taç, tarihi bir kalenin bulunduğu alana çıkmak isterken dengesini kaybedip, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü.