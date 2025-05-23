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Vadi gezintisinde onlarca metreden düşerek hayatını kaybetti

Vadi gezintisinde onlarca metreden düşerek hayatını kaybetti

20:1723/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
DHA
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63 yaşındaki vatandaşın 30 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
63 yaşındaki vatandaşın 30 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de bir vatandaş, 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Rabat Vadisi'nde gezintiye çıktı. Tarihi bir kalenin bulunduğu alana çıkmak isterken dengesini kaybeden vatandaş yaklaşık 30 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, 63 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tunceli'de, koruma altındaki
Rabat Vadisi'
nde gezintiye çıkan Ali Taç (63), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşüp, yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyüne bağlı
Örtülü Mezrası
'nda bulunan Rabat Vadisi'nde meydana geldi.

Ali Taç, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2013'te 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ve içinde barındırdığı dere, şelale, göletler ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Rabat Vadisi'nde gezintiye çıktı. İddiaya göre Taç, tarihi bir kalenin bulunduğu alana çıkmak isterken dengesini kaybedip, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, İtfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Munzur Arama ve Kurtarma Derneği (MUDAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp kayalardan dere yatağına inerek Taç'a ulaştı. Yapılan incelemede, Taç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Taç'ın cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla vadiden çıkarılarak, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Tunceli
#Rabat Vadisi
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