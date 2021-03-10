Vali bu sözlerle uyardı: Sarıdan turuncuya geçmemiz kaçınılmaz olur

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 'orta riskli iller' arasında yer alan Tunceli'de, 100 binde 26,37 olan vaka sayısı yükselmeye başladı. Vakaların yükselmesiyle Vali Mehmet Ali Özkan, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.

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Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan

Vali Özkan, rehavete kapılmamak gerektiğini belirterek, "Maalesef son günlerde vaka sayılarımızda artış başladı. Rehavete kapılıp tedbirleri ihmal etmeye devam edersek sarı kategoriden turuncu kategoriye geçmemiz kaçınılmazdır. Esnaflarımızın iş yerlerinin tekrar kapatılmaması, çocuklarımızın okullarına devam edebilmesi ve eski kısıtlama günlerine geri dönmememiz için tedbirlere eksiksiz uymak zorundayız. Lütfen çok zorunlu olmadıkça seyahatlerimizi erteleyelim. En güvenli yer evimiz, gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Kalabalık ve havasız ortamlardan uzak duralım. Maskesiz sokağa çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım. Sıramız gelince vakit kaybetmeksizin aşımızı olalım. Unutmayalım, bu salgın sürecinde, birimizin değil hepimizin gayretine muhtacız" dedi.