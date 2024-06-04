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Valilik duyurdu: Tunceli'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün boyunca yasaklandı

Tunceli'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün boyunca yasaklandı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tüm eylem ve etkinliklerin 4 Haziran saat 00.01 ile 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır'' denildi.

09:19 - 4/06/2024 Salı
IHA
Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği
Tunceli'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün boyunca yasaklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,
''Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 4 Haziran saat 00.01 ile 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır''
denildi.


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