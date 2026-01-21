Yeni Şafak
Van'da 22 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

17:3121/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
AA
Şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
Şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Van'da gerçekleştirilen iki operasyonda 22 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


an Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 15 ve 20 Ocak'ta gerçekleştirilen iki operasyonda 22 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


