Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Sinop’ta kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Sinop’ta kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

22:3414/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayancık ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramada, 20 litre etil alkol, 59 adet nargile tütünü ve 2 adet alkol aroması ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlar kapsamında 20 litre etil alkol, 59 adet nargile tütünü ve 2 adet alkol aroması ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Ayancık ilçesinde yürütülen operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; 20 litre etil alkol, 59 adet nargile tütünü ve 2 adet alkol aroması ele geçirildi.


Operasyonlar neticesinde yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.



#Operasyon
#Kaçakçılık
#Emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Takdir teşekkür hesaplama 2026: MEB 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Ortaokul ve lise için güncel hesaplama